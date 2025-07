Plein phare Tours

Plein phare Tours mercredi 3 décembre 2025.

Plein phare

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03 18:00:00

fin : 2025-12-03 23:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Dès 18h, retrouvez les chaloupes de la coopérative.

Galerie de la Vue de l’Esprit

Kamel Bello

Quelques images et on se souvient d’un monde finalement pas si différent de celui qu’on habite. Là aussi les gens habitent leurs espaces, les travaillent, les fécondent, les polluent.

Dès 18h, retrouvez les chaloupes de la coopérative.

Galerie de la Vue de l’Esprit

Kamel Bello

Quelques images et on se souvient d’un monde finalement pas si différent de celui qu’on habite. Là aussi les gens habitent leurs espaces, les travaillent, les fécondent, les polluent. Et par la vue, le passé frappe à la porte de notre mémoire.

Dégustation

Domaine de Closeaux

Thierry Landry

Le domaine propose des vins biologiques depuis 2016. Des cuvées bio en AOC Chinon, AOC Touraine et Vin de France

à découvrir !

20h • Écrans Ouverts

Open BAAR Bureau des Auteurs et Auteurs-Réalisateurs du Centre Val de Loire

Camille à corps perdu

d’Alice Dontenwille

Temps Machine

de Clémence Marcadier

Présent, Passé… Présent

de David Da Costa

My Memories

d’Alvaro Garcia .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

From 6pm, meet the cooperative’s longboats.

Vue de l?Esprit Gallery

Kamel Bello

A few images and we’re reminded of a world not so different from the one we live in. Here too, people inhabit their spaces, working them, fertilizing them, polluting them.

German :

Ab 18 Uhr treffen Sie sich mit den Schaluppen der Genossenschaft.

Galerie der Ansicht des Geistes

Kamel Bello

Ein paar Bilder und man erinnert sich an eine Welt, die sich letztendlich nicht so sehr von der unterscheidet, in der man lebt. Auch hier bewohnen die Menschen ihre Räume, bearbeiten sie, befruchten sie, verschmutzen sie.

Italiano :

Dalle 18:00, incontro con le barche a remi della cooperativa.

Galerie de la Vue de l’Esprit

Kamel Bello

Poche immagini e ci ricordano un mondo non così diverso da quello in cui viviamo. Anche qui le persone abitano i loro spazi, li lavorano, li fertilizzano, li inquinano.

Espanol :

A partir de las 18.00 horas, encuentro con los botes de remos de la cooperativa.

Galería de la Vista del Espíritu

Kamel Bello

Unas pocas imágenes y nos recuerdan un mundo no tan diferente del que vivimos. También aquí la gente habita sus espacios, los trabaja, los fertiliza, los contamina.

L’événement Plein phare Tours a été mis à jour le 2025-07-26 par ADT 37