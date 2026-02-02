Plein phare vernissage + dégustation + écrans ouverts Tours

Plein phare vernissage + dégustation + écrans ouverts

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi 2026-04-01 18:00:00

Galerie de la Vue de l’Esprit, Dégustation, Écrans Ouverts.

Galerie de la Vue de l’Esprit

Gatien Mabounga

Peintre congolais qui aime le dessin, pratique une figuration un peu débridée mais qui fait réfléchir.

Gatien Mabounga travaille sur des formats atypiques des délires que je ne peux pas faire en grand.

Dégustation

Cave du Théâtre

La Cave du Théâtre met en scène pour vous le spectacle des vins vivants, de culture biologique et biodynamique, vinifiés naturellement par des vigneron·ne·s passioné·e·s.

Un acteur essentiel de la grande pièce œnologique qui se joue tout au long de l’année.

Écrans Ouverts

Carte blanche au labo de Sans Canal Fixe

Sans Canal Fixe est un collectif réuni autour du cinéma documentaire et basé à Tours depuis 1999. .

English :

Spirit View Gallery, Tasting, Open Screens.

