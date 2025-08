Plein Phares spectacles et concerts Lauzès

Plein Phares spectacles et concerts Lauzès samedi 9 août 2025.

Plein Phares spectacles et concerts

Terrain de foot Lauzès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 16:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

L’équipe du festival Sorties de route ainsi que le collectif Coup de Chienne reviennent sur Lauzès pour une journée d’arts vivants nous vous présentons PLEIN PHARES le samedi 9 août 2025 ! En haut des collines du Causse, des artistes venus de tous horizons vous attendent. Laissez-vous embarquer !

Vous rencontrerez sur votre route du théâtre, de la musique, des performances, du clown et une scène ouverte ; il y en a pour tous les âges ! C’est aussi des moments d’échange, avec un stage pour les petits et les grands animé par des artistes du Collectif

SAMEDI 9 AOÛT 2025

16h30 → LA LOTERIE DE L’AMOUR

Spectacle et création participative avec les participant.es du stage. Performance

mêlant les genres et les registres pour parler d’amour !

Durée 1h à 1h30- Rdv sur le terrain de foot

18h30 LES VACANCES DE PINA LOCHES (théâtre, clown)

Solo gestuel et clownesque pour une pin-up des années 50, créé et interprété par Lucile

Schlieper. Pina Loches est en vacances, enfin l’occasion d’aller voir la mer…

Durée 1h Jardin derrière l’église (Rdv sur le terrain de foot)

20h → A LA VEILLEE DES RENCONTRES

Scène ouverte Venez avec votre instrument, votre voix, votre imagination, votre texte ou celui d’un·e autre !

De et avec le public 1h Terrain de foot

21h30 → ASTAFFORT MODS concert trio electro rap rural

De et avec 3 garçons dans le vent 1h15min- Terrain de foot

23h → THE GLITTER SISTERS

Dj set Bodyshake extravagroove

Music from the Fluffy

1h30 Terrain de foot

00h30 → PULSE AUGUSTE

Mix sur vinyles, clown

electro acid progressiv house

Falco et Plume n’ont qu’un rêve, être headliner d’une Boiler Room. Mais personne ne

semble vouloir les programmer. Alors ils font chauffer les assiettes en attendant impatiemment, que viennent leur heure…

De et avec Louise Maisonneuve, Coline Keriven, Boris Ladegaillerie

Durée 1h30- Terrain de foot

Dans le cadre de cet évènement, un stage de théâtre est proposé tous les matins du lundi 4 au vendredi 8 août de 9h30 à 13h.

Buvette et restauration sur place. .

Terrain de foot Lauzès 46360 Lot Occitanie coupdechienne@gmail.com

English :

The Sorties de route festival team and the Coup de Chienne collective return to Lauzès for a day of live arts: we present PLEIN PHARES on Saturday, August 9, 2025! High up in the hills of the Causse, artists from all horizons await you. Let yourself be carried away!

You’ll encounter theater, music, performances, clowning and an open stage something for all ages! It’s also a time for sharing, with a workshop for young and old led by artists from the Collectif

German :

Das Team des Festivals Sorties de route sowie das Kollektiv Coup de Chienne kehren für einen Tag der darstellenden Künste nach Lauzès zurück: Wir präsentieren Ihnen PLEIN PHARES am Samstag, den 9. August 2025! Hoch oben auf den Hügeln des Causse erwarten Sie Künstler aus aller Herren Länder. Lassen Sie sich an Bord nehmen!

Auf Ihrem Weg werden Sie auf Theater, Musik, Performances, Clowns und eine offene Bühne treffen; es gibt etwas für alle Altersgruppen! Es gibt auch Momente des Austauschs, mit einem Workshop für Groß und Klein, der von Künstlern des Collectif

Italiano :

L’équipe del festival Sorties de route e il collettivo Coup de Chienne tornano a Lauzès per una giornata di arti dal vivo: sabato 9 agosto 2025 vi presentiamo PLEIN PHARES! Sulle colline della Causse, vi aspettano artisti di tutti gli orizzonti. Lasciatevi trasportare!

Vi imbatterete in teatro, musica, performance, clownerie e palcoscenico aperto: qualcosa per tutte le età! È anche un momento di condivisione, con un laboratorio per grandi e piccini condotto dagli artisti del Collectif

Espanol :

El equipo del festival Sorties de route y el colectivo Coup de Chienne vuelven a Lauzès para una jornada de artes en vivo: ¡presentamos PLEIN PHARES el sábado 9 de agosto de 2025! En lo alto de las colinas del Causse, le esperan artistas de todos los horizontes. ¡Déjese llevar!

Encontrará teatro, música, performances, clown y un escenario abierto, ¡para todas las edades! También es tiempo de compartir, con un taller para grandes y pequeños dirigido por artistas del Collectif

L’événement Plein Phares spectacles et concerts Lauzès a été mis à jour le 2025-07-31 par OT Cahors Vallée du Lot