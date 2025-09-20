PLEIN SOLEIL – DE RENAVA Caserne Montlaur Bonifacio Bonifacio / Bunifaziu

PLEIN SOLEIL – DE RENAVA Caserne Montlaur Bonifacio Bonifacio / Bunifaziu samedi 20 septembre 2025.

PLEIN SOLEIL – DE RENAVA Samedi 20 septembre, 10h00 Caserne Montlaur Bonifacio Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Exposition Plein Soleil

→ Samedi 20 septembre – Caserne Montlaur – Ouverture 10h-19h30 – Entrée libre

Une immersion artistique au cœur de la lumière !

Après le succès de La Notte en 2023, qui vous invitait à flâner dans l’univers envoûtant d’une nuit méditerranéenne, De Renava et le Centre Pompidou s’unissent à nouveau pour vous proposer la seconde partie de ce diptyque : Plein Soleil.

Cette exposition sensorielle vous plonge dans une atmosphère lumineuse et vibrante, au croisement de l’art et de la nature. À travers une scénographie immersive, Plein Soleil explore la lumière et la couleur sous toutes leurs formes : physiques, perceptuelles, mais aussi philosophiques.

Une vingtaine d’œuvres, issues des départements arts plastiques, nouveaux médias et design du Centre Pompidou, sont réunies dans un dialogue inédit avec le patrimoine exceptionnel de la ville de Bonifacio. De 1958 à 2021, ces créations couvrent plus de six décennies d’expérimentations artistiques et de visions du monde.

De Robert Irwin à Judy Chicago, en passant par Carlos Cruz Diez, Ange Leccia, Studio Drift ou Mary Corse, chaque œuvre participe à une expérience sensorielle unique, qui vous invite à redécouvrir votre lien à l’environnement à travers le prisme de l’art.

Caserne Montlaur Bonifacio Bonifacio, Bonifacio / Bunifaziu 20169 Corse-du-Sud Corse

Exposition Plein Soleil

©OfficeMunicipaldetourismedebonifacio