Pleinair Comedy Club Casino Pleinair La Ciotat La Ciotat

Pleinair Comedy Club
Jeudi 12 mars 2026 à partir de 20h. Casino Pleinair La Ciotat 40 avenue du Parc La Ciotat Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-12 20:00:00
fin : 2026-03-12
2026-03-12
Une soirée stand-up d’envergure, en collaboration avec le Garage Comedy Club de Marseille, réunissant plusieurs humoristes marseillais reconnus vous attend au Casino Pleinair de La Ciotat.Adultes
Le Casino Pleinair de La Ciotat fait son Comedy Club avec un plateau 100% marseillais avec Julien Vinh, Sandra Miso, Tibo Rugi et Moustazou. Une soirée animée et présentée par Joss.
Dès 19h, un cocktail (avec ou sans alcool) vous sera offert ! Une petite faim ? Retrouvez également un snacking sur place crêpes salées, sucrées, paninis, hot dogs, croq’Michel (option veggie).
Dès 20h, que le spectacle commence ! Crédits de jeu offerts pour une initiation aux machines à sous… et peut-être décrocher un jackpot ? Une soirée stand-up pour rire, se détendre et passer un moment ultra convivial. .
Casino Pleinair La Ciotat 40 avenue du Parc La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 83 40 63
English :
A major stand-up comedy night, in collaboration with Marseille’s Garage Comedy Club, bringing together several well-known Marseille comedians, awaits you at the Pleinair Casino in La Ciotat.
