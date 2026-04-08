Informations pratiques

Mimizan

Pleine nuit

Parnasse Mimizan Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-28 16:00:00

fin : 2027-02-28 16:40:00

Date(s) :

2027-02-28

#DANSE #JEUNE PUBLIC #ADAPTATION

Dès l’âge de 3 ans

Pour sa nouvelle création, Myriam Naisy s’inspire de l’album jeunesse Pleine nuit.

Une bande sonore délicate nous propose un univers ouaté et peuplé d’animaux imaginaires. Les danseurs vont se métamorphoser dans cette forêt mystérieuse. Un écrin pour l’apparition d’un cerf majestueux, quelques hirondelles sombres et un papillon bleu Majorelle nous annoncent la fin du jour. Une chouette noire et blanche converse avec un renard couleur châtaigne. Peu à peu, des

lucioles, des poudres d’or participent à la magie de ce lieu. Enfin l’ours est là, son museau d’or nous annonce les premières étoiles dans des bulles irisées, peu à peu la constellation se dessine au grand complet, sous ce ciel féérique qui nous émerveille.

–> Billetterie : https://theatre-le-parnasse.maplace.fr/

–> Covoiturage : urlr.me/sXaSbn .

Parnasse Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 93 35 leparnasse@mimizan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pleine nuit

L’événement Pleine nuit Mimizan a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Mimizan