Pleine nuit Mimizan
dimanche 28 février 2027 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Pleine nuit
Parnasse Mimizan Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-28 16:00:00
fin : 2027-02-28 16:40:00
Date(s) :
2027-02-28
#DANSE #JEUNE PUBLIC #ADAPTATION
Dès l’âge de 3 ans
Pour sa nouvelle création, Myriam Naisy s’inspire de l’album jeunesse Pleine nuit.
Une bande sonore délicate nous propose un univers ouaté et peuplé d’animaux imaginaires. Les danseurs vont se métamorphoser dans cette forêt mystérieuse. Un écrin pour l’apparition d’un cerf majestueux, quelques hirondelles sombres et un papillon bleu Majorelle nous annoncent la fin du jour. Une chouette noire et blanche converse avec un renard couleur châtaigne. Peu à peu, des
lucioles, des poudres d’or participent à la magie de ce lieu. Enfin l’ours est là, son museau d’or nous annonce les premières étoiles dans des bulles irisées, peu à peu la constellation se dessine au grand complet, sous ce ciel féérique qui nous émerveille.
–> Billetterie : https://theatre-le-parnasse.maplace.fr/
–> Covoiturage : urlr.me/sXaSbn .
Parnasse Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 93 35 leparnasse@mimizan.com
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English : Pleine nuit
L’événement Pleine nuit Mimizan a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Mimizan
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