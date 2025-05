Pleine saison des Rhodos aux Jardins des Renaudies – Colombiers-du-Plessis, 11 mai 2025 14:00, Colombiers-du-Plessis.

Pleine saison des Rhodos aux Jardins des Renaudies Les Mézerais Colombiers-du-Plessis Mayenne

Tarif : 6

Début : 2025-05-11 14:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

2025-05-11

Les rhododendrons occupent une place de choix aux Jardins des Renaudies et le mois de mai en offre les plus belles

Le parc vous invite à profiter de ce moment privilégié de la floraison des rhododendrons, des azalées mollis également.

Les Jardins sont un lieu propice à leur épanouissement. Certains forment des massifs de plus de 5 mètres de haut ! 6 EUR.

Les Mézerais

Colombiers-du-Plessis 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 02 08 contact@jardinsdesrenaudies.fr

English :

Rhododendrons have a special place in the Renaudies Gardens and the month of May offers the most beautiful ones

German :

Rhododendren nehmen in den Jardins des Renaudies einen besonderen Platz ein, und der Monat Mai bietet die schönsten davon

Italiano :

I rododendri hanno un posto speciale nei Jardins des Renaudies e il mese di maggio ne offre i più belli

Espanol :

Los rododendros ocupan un lugar especial en los Jardins des Renaudies y el mes de mayo ofrece los más bellos

