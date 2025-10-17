Plénitude étoilée Centre Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire

Plénitude étoilée

Centre Astronomie 748 route du Centre Astro Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 11 – 11 – EUR

6-16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-24 19:30:00

Date(s) :

2025-10-17 2025-10-24 2025-11-07 2025-11-14

Une parenthèse contemplative sous le ciel du planétarium…

Offrez-vous un moment hors du temps avec cette séance contemplative d’environ 50 minutes, pensée comme une invitation au calme et à l’émerveillement.

Centre Astronomie 748 route du Centre Astro Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 76 69 69 billetterie.centre.astro@gmail.com

English :

A contemplative interlude under the planetarium sky?

Treat yourself to a moment out of time with this contemplative 50-minute session, designed as an invitation to calm and wonder.

German :

Eine kontemplative Auszeit unter dem Himmel des Planetariums?

Gönnen Sie sich einen Moment außerhalb der Zeit mit dieser 50-minütigen kontemplativen Sitzung, die als Einladung zur Ruhe und zum Staunen gedacht ist.

Italiano :

Una parentesi contemplativa sotto il cielo del planetario?

Concedetevi un momento fuori dal tempo con questa sessione contemplativa di 50 minuti, concepita come un invito alla calma e alla meraviglia.

Espanol :

¿Un interludio contemplativo bajo el cielo del planetario?

Regálese un momento fuera del tiempo con esta sesión contemplativa de 50 minutos, diseñada como una invitación a la calma y al asombro.

