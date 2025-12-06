Plestival Impasse Yvonne Le Fustec Plestin-les-Grèves
Plestival Impasse Yvonne Le Fustec Plestin-les-Grèves vendredi 10 juillet 2026.
Plestival
Impasse Yvonne Le Fustec Espace culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-10
Vivez la recette d’un moment musical inoubliable dans un cadre verdoyant et à 2 pas de la mer ! .
Impasse Yvonne Le Fustec Espace culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
L’événement Plestival Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose