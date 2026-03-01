PLEXUS EXPULS

Rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

En écho aux laments de John Dowland, Reno Danio puise dans le répertoire classique indien des ragas pour explorer le sentiment amoureux et sa douce mélancolie.

Improvisations et chansons s’entremêlent, mêlant pulsations, mélodies et suspensions pour offrir un moment d’écoute intime et singulier.

Le concert est porté par le chaturangui, une guitare slide indienne, accompagné de tampura, pédales d’effets et looper.

Un moment musical sensible et immersif. .

Rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com

English :

Echoing John Dowland’s laments, Reno Danio draws on the classical Indian raga repertoire to explore the sentiment of love and its gentle melancholy.

Improvisations and songs intermingle, blending pulsations, melodies and suspensions to offer an intimate, singular listening experience.

L’événement PLEXUS EXPULS Cans et Cévennes a été mis à jour le 2026-03-05 par Conseil Départemental