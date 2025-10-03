Plexus Rouge, festival de performances -danse Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement
Plexus Rouge, festival de performances -danse Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement vendredi 3 octobre 2025.
Plexus Rouge, festival de performances -danse
Vendredi 3 octobre 2025 de 18h30 à 23h59.
Payant.
Samedi 4 octobre 2025 de 17h30 à 20h.
Entrée libre. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 17:30:00
fin : 2025-10-04 20:00:00
Date(s) :
2025-10-03 2025-10-04
Ce festival célèbre la beauté et la puissance des corps différents, dissidents qu’ils soient non-valides, queers, racisés, vieillissants des corps qui subliment leur différence dans leur manière unique d’habiter le monde et de le transformer.
7ème édition PLEXUS ROUGE « A corps perdus »
Je rêve d’une alliance de corps en survie contre la norme.
Ces mots de Paul B. Preciado trouvent une résonance forte et joyeuse dans l’esprit de cette 7e édition.
Plexus Rouge affirme sa ligne traverser le monde à corps perdus, créer du lien dans les failles, prendre soin du monde, mettre en lumière des corps atypiques, virtuoses, en mutation créateurs d’actes artistiques forts, singuliers, porteurs d’espoir et de résilience.
Ce festival célèbre la beauté et la puissance des corps différents, dissidents qu’ils soient non-valides, queers, racisés, vieillissants des corps qui subliment leur différence dans leur manière unique d’habiter le monde et de le transformer.
Il est vital que la diversité des corps s’exprime librement, pour desserrer l’étau des normes, ouvrir des chemins inédits, et élargir, pour tous et toutes, l’horizon de la conscience humaine.
Ici, la performance chorégraphique est un manifeste vivant. Une prise de parole incarnée.
Au Plexus Rouge, on accepte de perdre pied pour mieux toucher terre. On fait le pari de la beauté insoumise, de l’identité mouvante, de la poésie comme lien collectif.
Venez vivre une édition brûlante, joyeuse et indisciplinée
– L’humour décapant et le désir incandescent d’un duo de Grannies (mamies) irlandaises déchaînées,
– La tendresse et la sensualité d’un duo bouleversant entre un danseur en fauteuil et une danseuse debout,
– Les contorsions détonantes de Miss Chiwa qui dynamite les genres et pulvérise la binarité,
– Un one woman dance show viscéral au ton doux amer contre le harcèlement scolaire dû aux troubles dys,
– Une puissante et inédite performance chorégraphique et musicale pour célébrer la multiplicité de nos identités,
– L’univers baroque et flamboyant de la divine Don Giovanna, entre opéra, pop et drag show
– Et un dance-floor final pour faire vibrer les corps et brûler les normes.
À corps perdus, mais ensemble.
Bienvenue au Plexus Rouge.
Les Artistes
Luisa Schmitz, Elysia McMullen / Bill & Fred productions
Elisa Martinez, Mathias Raumel, Cie Dk-Bel danse inclusive
Miss Chiwa
Milane Cathala- di Fabrizio, Enzo Chalons, Anthony Bisch, Bruno Ricard
Don Giovanna .
Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 34 communication.redplexus@gmail.com
English :
This festival celebrates the beauty and power of different, dissident bodies ? whether disabled, queer, racialized, aging ? bodies that sublimate their difference in their unique way of inhabiting and transforming the world.
German :
Dieses Festival feiert die Schönheit und die Kraft von Körpern, die anders sind, die sich von anderen abheben ob sie nun nicht-behindert, queer, rassistisch oder alternd sind Körper, die ihre Andersartigkeit in ihrer einzigartigen Art, die Welt zu bewohnen und sie zu verändern, sublimieren.
Italiano :
Questo festival celebra la bellezza e il potere dei corpi diversi e dissidenti, siano essi disabili, queer, razziali, anziani, che sublimano la loro differenza nel loro modo unico di abitare il mondo e di trasformarlo.
Espanol :
Este festival celebra la belleza y el poder de los cuerpos diferentes y disidentes, ya sean discapacitados, queer, racializados, envejecidos… cuerpos que subliman su diferencia en su forma única de habitar el mundo y transformarlo.
L’événement Plexus Rouge, festival de performances -danse Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille