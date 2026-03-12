PLI : Duo guitare et clarinette Ecole de Musique municipale de Carquefou Carquefou
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 20:00 –
Gratuit : non Payant – billetterie ouverte via le lien ci-dessous Cliquez ici pour réserver vos billets Tout public
Pli propose un voyage musical à la fois écrit et improvisé, dans une atmosphère intime et épurée. Le duo revient à l’essentiel, s’appuyant sur des thèmes simples, mélodiques, où l’émotion prime avant tout.?? Pour plus d’information rendez-vous sur le site de la commune de Carquefou.
Ecole de Musique municipale de Carquefou Carquefou 44470
02 28 22 24 10 https://www.carquefou.fr/listes/emm-ecole-municipale-de-musique/ https://my.weezevent.com/pli
