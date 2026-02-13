Pliage de l’Agenda des Voisins, Familles Rurales, Briouze

Pliage de l’Agenda des Voisins Vendredi 27 février, 17h00 Familles Rurales Orne

Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0622786148 »}]

Pour celles et ceux qui voudraient nous aider à plier les agendas, rendez-vous dans les locaux de Familles Rurales Briouze pour un moment convivial.