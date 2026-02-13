Pliage de l’Agenda des Voisins, Familles Rurales, Briouze
Pliage de l’Agenda des Voisins Vendredi 27 février, 17h00 Familles Rurales Orne
Début : 2026-02-27T17:00:00+01:00 – 2026-02-27T19:00:00+01:00
Fin : 2026-02-27T17:00:00+01:00 – 2026-02-27T19:00:00+01:00
Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie 0622786148
Pour celles et ceux qui voudraient nous aider à plier les agendas, rendez-vous dans les locaux de Familles Rurales Briouze pour un moment convivial.