Pliage de vieux livres Bibliothèque de Pouilly-lès-Feurs Pouilly-lès-Feurs

Pliage de vieux livres Vendredi 3 octobre, 17h00 Bibliothèque de Pouilly-lès-Feurs Loire
Gratuit, prévoyez de vieux livres si vous en avez
Début : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T19:00:00
Fin : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T19:00:00
Atelier de pliage de livres
Découvrez l’art du pliage d’anciens livres et laissez libre cours à votre créativité pour créer des objets décoratifs uniques.
Un moment ludique et original à partager !
Bibliothèque de Pouilly-lès-Feurs 9 Cour Bertrand Thorigny Pouilly-lès-Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0682050931 [{« type »: « phone », « value »: « 0682050931 »}]
