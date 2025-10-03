Pliage de vieux livres Bibliothèque de Pouilly-lès-Feurs Pouilly-lès-Feurs

Gratuit, prévoyez de vieux livres si vous en avez

Début : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Atelier de pliage de livres

Découvrez l’art du pliage d’anciens livres et laissez libre cours à votre créativité pour créer des objets décoratifs uniques.

Un moment ludique et original à partager !

Bibliothèque de Pouilly-lès-Feurs 9 Cour Bertrand Thorigny Pouilly-lès-Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0682050931 [{« type »: « phone », « value »: « 0682050931 »}]

