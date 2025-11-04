Pliage et collage IRIS adultes Saint-Laurent-en-Grandvaux

Salle A. Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04

2025-11-04

Atelier adultes « pliage et collage IRIS » organisé par la Coop Grandvallière partage de savoirs et environnement.

Il s’agit de la création de cartes sur lesquelles ont rempli un pochoir de papiers pliés et collés. Les papiers sont récupérés dans des catalogues, ou chutes de bricolages, unis ou décorés. Pour vous faire une idée, vous pouvez chercher pliage iris sur internet …

Inscription par téléphone, sms ou email 06 51 26 08 07. .

Salle A. Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com

