« Plic, plac, ploc ! » Je colorie et dessine l’automne Médiathèque municipale De Chantenay Saint Imbert Chantenay-Saint-Imbert

« Plic, plac, ploc ! » Je colorie et dessine l’automne Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque municipale De Chantenay Saint Imbert Nièvre

Activité en autonomie avec un adulte accompagnant

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Les enfants à partir de 3 ans sont invités à colorier ou dessiner, selon leurs envis, sur une fresque murale créée uniquement pour l’occasion. ✨

Médiathèque municipale De Chantenay Saint Imbert Rue des Ecoles 58240 Chantenay-Saint-Imbert Chantenay-Saint-Imbert 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

©Canva