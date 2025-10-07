Plic ploc (7/12 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Plic ploc (7/12 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes samedi 20 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 15:00 – 16:30

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne Tarifs : 6€ (enfant non résident de la métropole nantaise) 4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise) 2,5€ (enfant détenteur de Carte blanche) Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 12

Découvre dans l’exposition Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver comment les habitants des villes et des campagnes se protégeaient de la pluie à l’époque de nos peintres en mêlant élégance et efficacité ! Inspiré par tous ces modèles, crée ton personnage, sous la pluie, évidemment !Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2504454310700400604