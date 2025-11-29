Plic ploc Musée d’arts de Nantes Nantes

Plic ploc Musée d'arts de Nantes

Plic ploc Musée d’arts de Nantes Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 15:00 – 16:30
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne Tarifs : 6€ (enfant non résident de la métropole nantaise) 4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise) 2,5€ (enfant détenteur de Carte blanche) Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 12 

Découvre dans l’exposition Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver comment les habitants des villes et des campagnes se protégeaient de la pluie à l’époque de nos peintres en mêlant élégance et efficacité ! Inspiré par tous ces modèles, crée ton personnage, sous la pluie, évidemment !Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2504454310700400604