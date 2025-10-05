Plic Ploc spectacle musical jeune public Labatut

Plic Ploc, le voyage extraordinaire de deux gouttes d’eau (à partir de 7 ans) dans le cadre du festival « Arbor et Sens » organisé par le CLAS Collectif Landais Arbor et Sens

Plic et Ploc, deux gouttes d’eau, se rencontrent lors de leur incroyable voyage infini sur Terre.

Grâce à elles, vous allez vivre les différentes étapes du cycle de l’eau, leur changements d’états et d’humeur…

Car oui c’est aussi la rencontre de deux gouttes d’eau bien différentes…

Plic est une goutte d’angoisse à elle seule,

Ploc déborde les vases d’énergie et connait sur le bout des doigts son environnement.

A elles deux, elle vous transporteront à la découverte du monde ruisselant de vie, de sons, de couleurs et d’émotions. .

English : Plic Ploc spectacle musical jeune public

Plic Ploc, le voyage extraordinaire de deux gouttes d’eau (ages 7 and up) as part of the « Arbor et Sens » festival organized by CLAS Collectif Landais Arbor et Sens

Plic and Ploc, two drops of water, meet on their incredible infinite journey on Earth.

German : Plic Ploc spectacle musical jeune public

Plic Ploc, le voyage extraordinaire de deux gouttes d’eau (ab 7 Jahren) im Rahmen des Festivals « Arbor et Sens », das vom CLAS Collectif Landais Arbor et Sens organisiert wird

Plic und Ploc, zwei Wassertropfen, begegnen sich auf ihrer unglaublichen, unendlichen Reise auf der Erde.

Italiano :

Plic Ploc, le voyage extraordinaire de deux gouttes d’eau (dai 7 anni) nell’ambito del festival « Arbor et Sens » organizzato da CLAS Collectif Landais Arbor et Sens

Plic e Ploc, due gocce d’acqua, si incontrano nel loro incredibile viaggio infinito sulla Terra.

Espanol : Plic Ploc spectacle musical jeune public

Plic Ploc, le voyage extraordinaire de deux gouttes d’eau (a partir de 7 años) en el marco del festival « Arbor et Sens » organizado por CLAS Collectif Landais Arbor et Sens

Plic y Ploc, dos gotas de agua, se encuentran en su increíble viaje infinito por la Tierra.

