PLING-KLANG Complexe culturel de l'Angelarde Châtellerault jeudi 4 décembre 2025.

Complexe culturel de l'Angelarde 44 rue de l'Angelarde Châtellerault Vienne

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-05

2025-12-04 2025-12-05

_Pling-Klang_ est une performance intimiste et burlesque dans laquelle deux protagonistes s’interrogent sur le couple à travers l’ultime défi de monter un meuble IKEA. Dans une scénographie tout en malice, le spectacle dévoile avec humour et tendresse la complexité des relations, des normes sociales et de la masculinité. Entre confidences, ping-pong verbal, maladresses et poésie du quotidien, notre duo se joue des normes ordinaires pour en révéler toutes les charges émotionnelles.

Mathieu Despoisse, issu du Centre National des Arts du Cirque, cofondateur du Cheptel Aleïkoum, explore des formes hybrides mêlant cirque, danse et théâtre. Étienne Manceau, membre de la Cie Sacékripa, cultive un langage scénique basé sur le détail, la fragilité et l’absurde. Ensemble, ils créent une forme singulière où la manipulation d’objets devient outil de narration sensible. .

Complexe culturel de l'Angelarde 44 rue de l'Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 56 billetterie@3t-chatellerault.fr

