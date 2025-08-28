Pling-Klang Cirque en kit Rue de Boisgelin Pleubian

Pling-Klang Cirque en kit Rue de Boisgelin Pleubian mercredi 11 mars 2026.

Pling-Klang Cirque en kit

Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 20:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Et c’est pour qui ?

« Pour les amateurs et amatrices de casse-tête. Tout public dès 10 ans. Attention jauge limitée.

Mathieu Despoisse et Étienne Manceau s’attaquent à la thématique amoureuse en éprouvant ce qu’ils considèrent comme l’épreuve ultime de la solidité du couple le montage d’un meuble Ikea. Mais pas n’importe lequel. L’iconique modèle Kallax, en 4×2 cases, laqué blanc.

Le malicieux tandem, à la fois manipulateur d’objets, jongleur et acrobate, assemble, déconstruit, visse et recolle les pièces détachées de leur vie et de leurs souvenirs. Parviendront-ils à ranger toutes leurs histoires d’amours dans l’étagère scandinave qu’ils vont tenter de monter durant une heure ?

Dans cette exploration intime des péripéties du quotidien, l’humour rime avec l’émotion, l’absurde avec la poésie. Un spectacle coup de cœur à partager avec celles et ceux que vous aimez. .

Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 19 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pling-Klang Cirque en kit Pleubian a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose