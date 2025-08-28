Pling-Klang Cirque en kit Rue de Boisgelin Pleubian
Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian Côtes-d’Armor
« Pour les amateurs et amatrices de casse-tête. Tout public dès 10 ans. Attention jauge limitée.
Mathieu Despoisse et Étienne Manceau s’attaquent à la thématique amoureuse en éprouvant ce qu’ils considèrent comme l’épreuve ultime de la solidité du couple le montage d’un meuble Ikea. Mais pas n’importe lequel. L’iconique modèle Kallax, en 4×2 cases, laqué blanc.
Le malicieux tandem, à la fois manipulateur d’objets, jongleur et acrobate, assemble, déconstruit, visse et recolle les pièces détachées de leur vie et de leurs souvenirs. Parviendront-ils à ranger toutes leurs histoires d’amours dans l’étagère scandinave qu’ils vont tenter de monter durant une heure ?
Dans cette exploration intime des péripéties du quotidien, l’humour rime avec l’émotion, l’absurde avec la poésie. Un spectacle coup de cœur à partager avec celles et ceux que vous aimez. .
Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 19 42
