Pling- Klang Salle des sports Locquénolé

Pling- Klang

Salle des sports Rue du Butou Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 21:00:00

Date(s) :

2026-03-20

De et avec Mathieu Despoisse et Étienne Manceau

Hors les murs à la salle des sports de Locquénolé

Cirque inclassable. Tout public, dès 10 ans

Dans un dispositif scénique unique et insolite, le duo de comédiens Étienne Manceau et Mathieu Despoisse à la fois manipulateurs d’objets, jongleurs et acrobates, explore les péripéties du quotidien. Amis complices, ils s’attaquent avec un entrain contenu au montage d’un meuble en kit de la célèbre marque bleue et jaune le défi absurde et ludique d’un tandem malicieux !

Avec un sens certain du burlesque, ce duo acrobatique et désopilant déconstruit, visse et recolle en regard aux défis qu’éprouvent les couples. Désir, souvenirs et remises en question déferlent ; le moment est propice à la confidence et les langues se délient. En voyeurs patentés nous sommes les témoins hilares de leur monde foutraque produit à partir d’une notice et d’un objet en kit érigé en agrès de cirque.

Leur cirque est minimaliste, leur jeu précis, rendant leur humour redoutable et leur propos d’autant plus perspicace. Ils vagabondent au cœur de la relation amoureuse entre deux planches contreplaquées jusqu’au final farfelu et déraisonnable à souhait. .

Salle des sports Rue du Butou Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77

