Pling-Klang Pluzunet
Pling-Klang Pluzunet jeudi 12 mars 2026.
Pling-Klang
Salle des fêtes Pluzunet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 20:00:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Qui se ressemble, s’assemble.
Mathieu Despoisse et Étienne Manceau s’attaquent à la thématique amoureuse en éprouvant ce qu’ils considèrent comme l’épreuve ultime de la solidité du couple le montage d’un meuble Ikea. Mais pas n’importe lequel ! L’iconique modèle KALLAX, en 4×2 cases, laqué blanc.
Le malicieux tandem, à la fois manipulateur d’objets, jongleur et acrobate, assemble, déconstruit, visse et recolle les pièces détachées de leur vie et de leurs souvenirs. Parviendront-ils à ranger toutes leurs histoires d’amour dans l’étagère scandinave qu’ils vont tenter de monter durant une heure ?
Dans cette exploration intime des péripéties du quotidien, l’humour rime avec l’émotion, l’absurde avec la poésie. Un spectacle à partager avec celles et ceux que vous aimez.
Spectacle réalisé en partenariat avec An Dour Meur, L’Arche Le Sillon et la commune de Pluzunet. .
Salle des fêtes Pluzunet 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20
L’événement Pling-Klang Pluzunet a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose