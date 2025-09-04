Pling-Klang Pluzunet

Pling-Klang Pluzunet jeudi 12 mars 2026.

Pling-Klang

Salle des fêtes Pluzunet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Qui se ressemble, s’assemble.

Mathieu Despoisse et Étienne Manceau s’attaquent à la thématique amoureuse en éprouvant ce qu’ils considèrent comme l’épreuve ultime de la solidité du couple le montage d’un meuble Ikea. Mais pas n’importe lequel ! L’iconique modèle KALLAX, en 4×2 cases, laqué blanc.

Le malicieux tandem, à la fois manipulateur d’objets, jongleur et acrobate, assemble, déconstruit, visse et recolle les pièces détachées de leur vie et de leurs souvenirs. Parviendront-ils à ranger toutes leurs histoires d’amour dans l’étagère scandinave qu’ils vont tenter de monter durant une heure ?

Dans cette exploration intime des péripéties du quotidien, l’humour rime avec l’émotion, l’absurde avec la poésie. Un spectacle à partager avec celles et ceux que vous aimez.

Spectacle réalisé en partenariat avec An Dour Meur, L’Arche Le Sillon et la commune de Pluzunet. .

Salle des fêtes Pluzunet 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pling-Klang Pluzunet a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose