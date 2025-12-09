Pling-klang Salle des fêtes Saint-Agnant

Pling-klang

Salle des fêtes 74 avenue Charles De Gaulle Saint-Agnant Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-12-09 20:30:00

fin : 2025-12-09 21:40:00

Étienne Manceau et Mathieu Despoisse, artistes de cirque, digressent entre amis sur la thématique amoureuse du couple. Sous l’angle de l’humour et du défi, ils mettant leur réflexion à l’épreuve d’un ultime tue-l’amour le montage d’un meuble Ikéa.

Salle des fêtes 74 avenue Charles De Gaulle Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

English :

Étienne Manceau and Mathieu Despoisse, circus artists, digress among friends on the theme of love in couples. With humour and defiance, they put their reflections to the test with the ultimate love killer: assembling IKEA furniture.

German :

Die Zirkuskünstler Étienne Manceau und Mathieu Despoisse unterhalten sich mit Freunden über das Thema Liebe in der Partnerschaft. Mit Humor und Herausforderungen stellen sie ihre Überlegungen auf die Probe und versuchen sich an einem ultimativen Liebestöter: dem Aufbau eines Möbelstücks von Ikea.

Italiano :

Gli artisti circensi Étienne Manceau e Mathieu Despoisse divagano tra amici sul tema dell’amore di coppia. Con senso dell’umorismo e sfida, mettono alla prova i loro pensieri con l’ultimo colpo di fulmine: il montaggio di un mobile Ikea.

Espanol :

Los artistas de circo Étienne Manceau y Mathieu Despoisse divagan entre amigos sobre el tema del amor de pareja. Con sentido del humor y un reto, ponen a prueba sus reflexiones con el último mata-amor: montar un mueble de Ikea.

