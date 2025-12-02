Plissé Théâtre de la rue de belleville Nantes

Plissé Mardi 2 décembre, 20h30 Théâtre de la rue de belleville Loire-Atlantique

payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-02T20:30:00 – 2025-12-02T21:30:00

Fin : 2025-12-02T20:30:00 – 2025-12-02T21:30:00

Au son du violoncelle électrique aérien et vibrant, le corps se plie, se déploie et donne à imaginer une constellation de «mots» et de «phrases» qui retentissent dans l’imaginaire et caressent le sol puis s’envolent, au gré de sensations furtives et éphémères.

Un rendez-vous danse pour un temps suspendu, un instant de poésie.

Un spectacle de la compagnie ELEMENTS

De et avec Sophia Noblet

Musique de Dan Trutet, reprise de Benjamin Jarry

Théâtre de la rue de belleville 19 rue de Belleville, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ruedebelleville.net/saison/plisse/ »}]

Au son du violoncelle électrique aérien et vibrant, le corps se plie, se déploie et donne à imaginer une constellation de «phrases» qui retentissent dans l’imaginaire au gré de sensations éphémères.

ELEMENTS