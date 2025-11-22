Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Plisti Plasta Rue Gascoinia Hasparren samedi 22 novembre 2025.

Rue Gascoinia Médiathèque Pierre Espil Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Spectacle participatif par la compagnie Alabena.
En basque mais ouvert à tous.   .

Rue Gascoinia Médiathèque Pierre Espil Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 16 83 

