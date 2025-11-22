Plisti Plasta Rue Gascoinia Hasparren
Plisti Plasta Rue Gascoinia Hasparren samedi 22 novembre 2025.
Plisti Plasta
Rue Gascoinia Médiathèque Pierre Espil Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Spectacle participatif par la compagnie Alabena.
En basque mais ouvert à tous. .
Rue Gascoinia Médiathèque Pierre Espil Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 16 83
English : Plisti Plasta
German : Plisti Plasta
Italiano :
Espanol : Plisti Plasta
L’événement Plisti Plasta Hasparren a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Pays Basque