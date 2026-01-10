PLK LDLC Arena Décines-Charpieu

PLK

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 46.5 – 46.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20 2026-12-12

PLK s’installe à la LDLC Arena de Lyon-Décines le 20 novembre 2026. Une date qui promet, une soirée qu’on n’oubliera pas.

.

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PLK will be at the LDLC Arena in Lyon-Décines on November 20, 2026. A date that promises to be an unforgettable evening.

L’événement PLK Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-01-10 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme