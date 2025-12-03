PLK – ZENITH NANTES METROPOLE St Herblain

PLK Début : 2026-10-17 à 20:00. Tarif : – euros.

ARACHNÉE PRODUCTIONS PRÉSENTE : : PLKArtiste français parmi les plus écoutés au monde et une performance scénique unique lors de sa dernière tournée des zéniths à guichets fermés, PLK continue de repousser les limites. Après avoir sold-out deux Stade de France en moins de deux heures, le rappeur sera sur les routes de France à l’automne 2026 pour une grande tournée des zéniths.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH NANTES METROPOLE ZAC AR MOR 44800 St Herblain 44