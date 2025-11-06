Plonge dans le quotidien d’un·e pro de la chimie qui rend les moteurs plus performants Chevron Oronite Gonfreville-l’Orcher

Plonge dans le quotidien d’un·e pro de la chimie qui rend les moteurs plus performants Jeudi 6 novembre, 11h00 Chevron Oronite Seine-Maritime

Envie de savoir ce qui se passe derrière les portes d’un site chimique industriel ?

Avec ce live, tu visiteras Chevron Oronite, une entreprise de la branche France Chimie, implantée en Normandie.

Ce sera l’occasion de découvrir un univers où la chimie est partout : dans les produits, les procédés et les métiers.

Tu en apprendras plus sur les étapes de production, la sécurité, les contrôles qualité et les installations industrielles, le tout dans un environnement encadré, technologique et stratégique.

Tu rencontreras des professionnel·les de terrain, qui te parleront de leur quotidien, de leur parcours et des compétences nécessaires pour travailler dans ce secteur.

Ce live te permettra aussi de mieux comprendre les formations qui mènent aux métiers de la chimie, de la production au laboratoire.

⚗️ Si tu t’intéresses aux sciences, à l’industrie ou aux environnements techniques, cette immersion est faite pour toi ! ➡️ Cet événement est organisé en partenariat avec OPCO2i Normandie, France Chimie et Avec l’industrie®.

Chevron Oronite 168 Rte du Pont VIII, 76700 Gonfreville-l’Orcher Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://lives.aveclindustrie.fr/ »}] https://lives.aveclindustrie.fr/

Que fait-on vraiment dans la chimie industrielle ? Découvre le métier d’un·e expert·e chez Chevron Oronite, spécialiste des additifs pour carburants. avec l’industrie myfuture