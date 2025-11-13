Plonge dans les coulisses de la chimie chez CMS HIGH TECH ♻️ CMS HIGH TECH Luigny

Plonge dans les coulisses de la chimie chez CMS HIGH TECH ♻️ CMS HIGH TECH Luigny jeudi 13 novembre 2025.

Plonge dans les coulisses de la chimie chez CMS HIGH TECH ♻️ Jeudi 13 novembre, 11h00 CMS HIGH TECH Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T11:00:00 – 2025-11-13T12:00:00

Fin : 2025-11-13T11:00:00 – 2025-11-13T12:00:00

Bienvenue chez CMS HIGH TECH, une entreprise spécialisée dans la gestion et le recyclage de solvants usagés. Grâce à cette visite virtuelle, tu vas découvrir un univers où la chimie rencontre l’écologie !

Fama (coordinatrice environnement), Nicolas (adjoint en distillation) et Mathias (technicien de labo) te font découvrir leurs métiers, leurs missions et leurs outils. Tu verras comment ils récupèrent, analysent et recyclent des produits chimiques tout en respectant des normes strictes de sécurité.

Une super occasion de voir des métiers concrets, utiles, et engagés pour l’environnement !

➡️ Cet événement est organisé en partenariat avec OPCO2i Centre-Val de Loire, la branche France Chimie et Avec l’industrie®.

CMS HIGH TECH La Trinodinière, 28480 Luigny Luigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lives.aveclindustrie.fr/ »}] https://lives.aveclindustrie.fr/

Chimie, environnement et sécurité : 3 pros te présentent leur quotidien dans une entreprise engagée pour la planète. avec l’industrie myfuture