Plongée au coeur de Notre-Dame de Paris Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize

Plongée au coeur de Notre-Dame de Paris Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize samedi 20 septembre 2025.

Plongée au coeur de Notre-Dame de Paris 20 et 21 septembre Micro-Folie Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

(Re)découvrez ce joyau du patrimoine français à travers :

• Projection d’une sélection d’œuvres, des images filmés de la restauration et des captations de spectacles illustrant la place de la cathédrale dans l’histoire, les arts et la vie de toutes les époques. Admirez la finesse de ses décors, la grandeur de son architecture, suivez sa construction, ses restaurations et le chantier exceptionnel mené ces cinq dernières années, mettant en lumière les artisans et artisanes passionnés qui l’ont relevée.

• Des tablettes interactives pour approfondir vos connaissances sur ce monument emblématique de l’histoire de France.

• Une immersion en réalité virtuelle à 360° pour explorer l’intérieur de la cathédrale comme si vous y étiez. (À partir de 13 ans)

Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne, Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 07 72 45 80 14 https://www.coulonges-sur-lautize.fr Durant sa carrière d’architecte départemental des Deux-Sèvres, de 1923 à 1951, Julien Burcier a dessiné les plans d’écoles et de mairies, de salles de spectacle, bains-douches municipaux et marchés…

C’est en 1932 qu’il réalise ceux des bains-douches de Coulonges, construits par les entreprises de Hubert Bagnariol et Jean Murat.

L’entrée centrale ouvre sur un vestibule d’attente et sépare l’espace réservé aux femmes à gauche de celui des hommes à droite, équipé de trois douches et deux bains. Des WC, une réserve à charbon, une chaudière et un bassin d’eau chaude complètent le bâtiment. Bien que modeste, la construction s’inscrit dans le style pittoresque de l’Art déco. Son usage se perd au fur et à mesure que les maisons particulières s’équipent de salles d’eau et les bains-douches ferment après quarante ans d’utilisation (1935-1977).

De nos jours, propriété de la commune, seul la façade des années 30 perdure. Son style Art déco vaut le détour.

C’est actuellement le seul exemple de bains-douches conservé en Gâtine.

Découvrez le musée numérique de la Micro-Folie, un espace où la culture est à portée de main.

