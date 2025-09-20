Plongée au cœur des Archives Archives municipales Boulogne-Billancourt

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Le service vous invite à découvrir son histoire et ses missions au rez-de-jardin de l’hôtel de ville. Les archivistes vous entraînent dans une passionnante découverte de leur métier et vous accordent le privilège d’entrer dans les magasins de conservation où la mémoire de la ville est précieusement préservée.

Archives municipales 26 Avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 0155185459 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/34362 archives-SDL@mairie-boulogne-billancourt.fr Métro ligne 9 ( Marcel-Sembat) Bus 126 et 175 ( Hôtel de Ville)

Visite commentée

©Ville de Boulogne-Billancourt