Plongée au cœur du patrimoine spatial ! CENTRE SPATIAL GUYANAIS, GUYASPACE EXPERIENCE Kourou

Plongée au cœur du patrimoine spatial ! Samedi 20 septembre, 08h00 CENTRE SPATIAL GUYANAIS, GUYASPACE EXPERIENCE Guyane

visites gratuites mais inscriptions obligatoires au plus tard 48h à l’avance. Entrée de Guyaspace Expérience payante: animations gratuites incluses dans le ticket d’entrée.

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Le 20 septembre 2025 dès 8h, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Centre spatial guyanais vous invite à une exploration inédite entre mémoire, innovation et émerveillement.

Au programme de cette journée exceptionnelle :

Une visite inédite du Banc d’essai des accélérateurs à poudre*, habituellement fermé au public. L’occasion de découvrir ce site emblématique, témoin de 33 ans d’innovations en propulsion, du passé pionnier aux technologies des futurs lanceurs.

Une exposition unique sous le hall Jupiter, retraçant la construction du CSG à travers des plans d’archives, le premier permis de construire, et les films documentaires du vidéaste Bernard PARIS, qui a suivi les cinq premières années du chantier à Kourou.

Des séances de planétarium à Guyaspace Expérience**, autour des constellations modernes et de l’artisanat, pour une immersion poétique et scientifique dans le ciel.

Le banc d'essai des accélérateurs à poudre

Parmi les nombreuses installations du CSG, le BEAP est unique en son genre. Il a été spécifiquement conçu pour le développement et la qualification des moteurs à propergol solide qui propulsent les lanceurs européens.

Conçu et exploité par le CNES depuis 1991, l’objectif de ce banc d’essai est de qualifier des moteurs à propergol solide en cours de développement pour de futurs lanceurs, ou de contribuer à des programmes de suivi technologique.

Le BEAP a d’abord permis de tester en conditions réelles les étages d’accélération à poudre utilisés par Ariane 5 et Vega, puis leurs évolutions pour Ariane 6 et Vega-C, voire la future Vega-E.

On s’assure ainsi du bon fonctionnement de ces éléments critiques avant leur utilisation en vol. Ces tests sont indispensables pour valider la conception, les matériaux employés, ainsi que les techniques de production des boosters, garantissant leur performance et leur fiabilité, et contribuant à l’amélioration continue des technologies de propulsion solide à l’échelle européenne. Inscription à la visite sur demande au moins 72h avant.

