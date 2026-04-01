Les Ageux

Plongée au cœur d’une ruche — et au cœur des menaces qui la frappent

Les Ageux Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 20:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Plongée au cœur d’une ruche — et au cœur des menaces qui la frappent

Les abeilles fascinent, émerveillent… et aujourd’hui, elles inquiètent. Lors d’une conférence exceptionnelle proposée par L’Agrion de l’Oise, Michel Guillerault-Bonnet, apiculteur passionné à Avilly Saint-Léonard, vous invite à découvrir la vie intime d’une ruche. Une immersion captivante, mais aussi un cri d’alerte.

Vous découvrirez une société fascinante celle des abeilles. Tout commence par la naissance d’une reine, nourrie exclusivement de gelée royale. Vient ensuite son spectaculaire vol nuptial, au cours duquel elle s’accouple avec plusieurs mâles — les faux bourdons — voués à un unique acte reproducteur avant de mourir. La reine devient alors le pilier de la colonie elle assure la reproduction, diffuse des phéromones qui régulent l’organisation sociale, et garantit la survie de la ruche. Sans elle, tout s’effondre.

Vous assisterez à l’essaimage, ce moment magique où la vieille reine s’envole avec une partie de la colonie pour fonder un nouveau foyer, laissant derrière elle une jeune reine prête à prendre le relais. Enfin, vous découvrirez l’incroyable destin des ouvrières, véritables héroïnes de la ruche, qui enchaînent tous les métiers — nourrices, bâtisseuses, gardiennes, butineuses — jusqu’à l’épuisement, toujours au service de la collectivité.

Mais cette conférence mettra aussi en lumière les dangers qui pèsent aujourd’hui sur les abeilles.

Vous en ressortirez émerveillé par l’ingéniosité des abeilles, mais aussi conscient de l’urgence à les protéger. .

Les Ageux 60700 Oise Hauts-de-France +33 6 25 00 21 26 lagriondeloise@orange.fr

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English :

Dive into the heart of a beehive? and the threats it faces

L’événement Plongée au cœur d’une ruche — et au cœur des menaces qui la frappent Les Ageux a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte