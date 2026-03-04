Plongée au-dessus des trésors sédimentaires de La Manche, Bibliothèque Parment, Rouen

Plongée au-dessus des trésors sédimentaires de La Manche Jeudi 9 avril, 18h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Découvrez l’histoire récente de La Manche, l’origine des sédiments qui recouvrent ses fonds et les paysages sous-marins façonnés par les sédiments en mouvement et les activités humaines.Animé par Sophie Le Bot, maîtresse de conférences à l’Université de Rouen Normandie, enseignante au département Géosciences & Environnement et chercheuse au laboratoire M2C (Morphodynamique Continentale et Côtière).

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

