Plongée dans la collection de dioramas de la bibliothèque Forney Bibliothèque Forney Paris samedi 29 novembre 2025.
Héritiers
des inventions optiques apparues dans la seconde moitié du 18e
siècle et des découvertes de Louis Daguerre, les dioramas sont des créations
illusionnistes à vocation pédagogiques, didactiques, artistiques ou ludiques
(les animaux naturalisés dans leur habitat au Muséum, les soldats de plomb pour
reconstituer une bataille, les maquettes de maison de poupée, etc.).
Leurs
points communs ? Ils nous transportent au théâtre en mettant en scène en
petits volumes des personnages, un paysage, un intérieur, un événement.
Cette
séance des Surprenants samedis sera l’occasion de présenter quelques exemples
de dioramas anciens (des chromos du Bon Marché monté sur onglet) ou plus
contemporains (un livre animé de
dessins issus des collections de carrés de soie Hermès). Mais surtout,
elle sera l’occasion d’inviter Jean-Claude Planchenault, créateur de dioramas
dont certains font partie des collections de la bibliothèque.
Les
œuvres de Jean-Claude Planchenault sont faites de ces petites histoires
fourmillant de détails, de décors et de vêtements aux textures et couleurs
proches de la réalité. Tout un monde d’illusions qui projette le spectateur
dans des lieux connus ou moins connus de la capitale.
–
Biographie
de l’artiste
Jean-Claude Planchenault est architecte, maquettiste et
peintre. Sa passion pour les dioramas a pour origine un ancien petit théâtre
qui avait sa place dans la bibliothèque familiale. Son carnet de croquis, qui
l’accompagne pendant ses voyages, débouche souvent sur la réalisation d’un
tableau au pastel de format beaucoup plus grand. Il travaille depuis plus de
vingt ans à réaliser des « livres tunnels » à la reliure de sa
conception qui représentent entre autres des passages parisiens et autres
scènes médiévales ou contemporaines en perspective à la recherche des parties
cachées. Comme il le dit lui-même, « C’est
une manière de regrouper mes expériences professionnelles en me reliant à mes
souvenirs d’enfance ».
Rencontre avec Jean-Claude Planchenault, créateur de dioramas contemporains
Le samedi 29 novembre 2025
de 10h30 à 12h00
gratuit
Réservation en cliquant ci-dessous
Public adultes.
Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris
