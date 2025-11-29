Plongée dans la collection de dioramas de la bibliothèque Forney Bibliothèque Forney Paris

Plongée dans la collection de dioramas de la bibliothèque Forney Bibliothèque Forney Paris samedi 29 novembre 2025.

Héritiers

des inventions optiques apparues dans la seconde moitié du 18e

siècle et des découvertes de Louis Daguerre, les dioramas sont des créations

illusionnistes à vocation pédagogiques, didactiques, artistiques ou ludiques

(les animaux naturalisés dans leur habitat au Muséum, les soldats de plomb pour

reconstituer une bataille, les maquettes de maison de poupée, etc.).

Leurs

points communs ? Ils nous transportent au théâtre en mettant en scène en

petits volumes des personnages, un paysage, un intérieur, un événement.

Cette

séance des Surprenants samedis sera l’occasion de présenter quelques exemples

de dioramas anciens (des chromos du Bon Marché monté sur onglet) ou plus

contemporains (un livre animé de

dessins issus des collections de carrés de soie Hermès). Mais surtout,

elle sera l’occasion d’inviter Jean-Claude Planchenault, créateur de dioramas

dont certains font partie des collections de la bibliothèque.

Les

œuvres de Jean-Claude Planchenault sont faites de ces petites histoires

fourmillant de détails, de décors et de vêtements aux textures et couleurs

proches de la réalité. Tout un monde d’illusions qui projette le spectateur

dans des lieux connus ou moins connus de la capitale.

–

Biographie

de l’artiste

Jean-Claude Planchenault est architecte, maquettiste et

peintre. Sa passion pour les dioramas a pour origine un ancien petit théâtre

qui avait sa place dans la bibliothèque familiale. Son carnet de croquis, qui

l’accompagne pendant ses voyages, débouche souvent sur la réalisation d’un

tableau au pastel de format beaucoup plus grand. Il travaille depuis plus de

vingt ans à réaliser des « livres tunnels » à la reliure de sa

conception qui représentent entre autres des passages parisiens et autres

scènes médiévales ou contemporaines en perspective à la recherche des parties

cachées. Comme il le dit lui-même, « C’est

une manière de regrouper mes expériences professionnelles en me reliant à mes

souvenirs d’enfance ».

Rencontre avec Jean-Claude Planchenault, créateur de dioramas contemporains

Le samedi 29 novembre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit

Réservation en cliquant ci-dessous

Public adultes.

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/