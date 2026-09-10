Plongée dans les archives à Servon-sur-Vilaine, Ar Miltamm, Servon-sur-Vilaine
samedi 19 septembre 2026 · Ar Miltamm · Servon-sur-Vilaine
Informations pratiques
Plongée dans les archives à Servon-sur-Vilaine Samedi 19 septembre, 10h30 Ar Miltamm Ille-et-Vilaine
Pour les familles, à partir de 7 ans /
Sur réservation par téléphone ou par mail.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Animation ludique pour découvrir les archives dans les profondeurs de la mairie.
Ar Miltamm Ar Miltamm – 2 rue Saint-Martin 35530 Servon-sur-Vilaine Servon-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.ville-servonsurvilaine.fr/mes-loisirs/culture/mediatheque-ar-miltamm/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 04 24 49 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-servonsurvilaine.fr »}]
Animation ludique pour découvrir les archives dans les profondeurs de la mairie.
©Ar Miltamm