Plongée dans les archives à Servon-sur-Vilaine, Ar Miltamm, Servon-sur-Vilaine

Informations pratiques

Plongée dans les archives à Servon-sur-Vilaine Samedi 19 septembre, 10h30 Ar Miltamm Ille-et-Vilaine

Pour les familles, à partir de 7 ans /

Sur réservation par téléphone ou par mail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Animation ludique pour découvrir les archives dans les profondeurs de la mairie.

Ar Miltamm Ar Miltamm – 2 rue Saint-Martin 35530 Servon-sur-Vilaine Servon-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.ville-servonsurvilaine.fr/mes-loisirs/culture/mediatheque-ar-miltamm/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 04 24 49 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-servonsurvilaine.fr »}]

Animation ludique pour découvrir les archives dans les profondeurs de la mairie.

©Ar Miltamm