PLONGEON DANS L’ANTIQUITE Musée archéologique départemental Jublains samedi 14 mars 2026.
Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne
Tarif : 1.5 – 1.5 – 3 EUR
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
2026-03-14 2026-03-15 2026-03-28 2026-03-29
Visite guidée Atelier tout public.
Une immersion dans les petits et les grands bains de la forteresse antique de Jublains. Une occasion unique de découvrir les usages des gallo-romains en matière d’hygiène. Cette visite sera suivie d’un jeu de piste et du montage de la maquette des thermes publics.
Durée 1h30 Tout public à partir de 7 ans Sur réservation .
Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr
Guided tour Workshop for the general public.
