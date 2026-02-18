PLONGEON DANS L’ANTIQUITE Musée archéologique départemental Jublains

PLONGEON DANS L’ANTIQUITE

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 1.5 – 1.5 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15 2026-03-28 2026-03-29

Visite guidée Atelier tout public.

Une immersion dans les petits et les grands bains de la forteresse antique de Jublains. Une occasion unique de découvrir les usages des gallo-romains en matière d’hygiène. Cette visite sera suivie d’un jeu de piste et du montage de la maquette des thermes publics.

Durée 1h30 Tout public à partir de 7 ans Sur réservation .

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

English :

Guided tour Workshop for the general public.

