Plongez au cœur de la création! Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne
Plongez au cœur de la création! Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne samedi 11 avril 2026.
Plongez au cœur de la création!
Abbaye de Tuffé 3 Place du Général Leclerc Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Pour cette édition #JEMA2026, l’abbaye de Tuffé vous ouvre ses portes pour une expérience unique Une Abbaye plusieurs vie les Métiers d’Art au fil des usages . Venez à la rencontre de 6 artisans lors d’une déambulation libre et découvrez leur savoir-faire.
Passionnés du patrimoine ou curieux de découvrir des gestes ancestraux, ce rendez-vous est pour vous et on a hâte de vous y retrouver. Entrée libre et gratuite de 10h à 12h et 13h à 18h. .
Abbaye de Tuffé 3 Place du Général Leclerc Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 44 32 17 56
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L’événement Plongez au cœur de la création! Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-03-16 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude