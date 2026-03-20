Plongez au cœur de la création! Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne

Plongez au cœur de la création!

Abbaye de Tuffé 3 Place du Général Leclerc Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Pour cette édition #JEMA2026, l’abbaye de Tuffé vous ouvre ses portes pour une expérience unique Une Abbaye plusieurs vie les Métiers d’Art au fil des usages . Venez à la rencontre de 6 artisans lors d’une déambulation libre et découvrez leur savoir-faire.

Passionnés du patrimoine ou curieux de découvrir des gestes ancestraux, ce rendez-vous est pour vous et on a hâte de vous y retrouver. Entrée libre et gratuite de 10h à 12h et 13h à 18h. .

Abbaye de Tuffé 3 Place du Général Leclerc Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 44 32 17 56

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L’événement Plongez au cœur de la création! Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-03-16 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude