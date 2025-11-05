Plongez au coeur de la Production Agroalimentaire avec TIPIAK à Malville Malville – Agence TRIGNAC Malville

Plongez au coeur de la Production Agroalimentaire avec TIPIAK à Malville Mercredi 5 novembre, 13h00 Malville – Agence TRIGNAC Loire-Atlantique

Venez découvrir les coulisses de la production agroalimentaire en visitant TIPIAK à Malville ! Cet événement unique vous permettra de plonger au coeur des ateliers de production et d’échanger directement avec les professionnels du secteur. Que vous soyez demandeur d’emploi ou professionnel en reconversion, cette visite est une opportunité idéale pour découvrir concrètement les métiers de l’agroalimentaire. Vous assisterez à une présentation des métiers et participerez à une visite guidée de l’en

Malville – Agence TRIGNAC 44260 Malville Malville 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez découvrir les coulisses de la production agroalimentaire en visitant TIPIAK à Malville ! La semaine de l’industrie agroalimentaire La semaine de l’industrie