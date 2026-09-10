Plongez au coeur de la recherche internationale… et de son histoire en images !, Centre international de Recherche sur le Cancer, Lyon

Informations pratiques

Plongez au coeur de la recherche internationale… et de son histoire en images ! 19 et 20 septembre Centre international de Recherche sur le Cancer Rhône

Inscription gratuite obligatoire. Merci de vous munir d’une pièce d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une immersion unique entre science, histoire et photographie.

Cette année, découvrez la science autrement à travers deux expositions photographiques inédites. La première vous invite à explorer les 60 métiers du CIRC : chercheurs, techniciens, personnels administratifs et bien d’autres profils qui participent, chacun à leur manière, à la recherche sur la prévention du cancer. Une occasion de mettre en lumière la richesse et la diversité des parcours qui font vivre l’institution au quotidien.

La seconde exposition vous propose un voyage visuel à travers les 60 ans d’histoire du CIRC. Grâce à un dispositif en miroir, les images du passé dialoguent avec celles d’aujourd’hui, offrant un regard croisé entre héritage et avenir, et illustrant l’évolution continue du Centre.

Accompagnés de nos équipes, partez ensuite à la découverte de nos laboratoires et de notre biobanque, l’une des plus vastes collections d’échantillons dédiées à la recherche sur le cancer au monde. De l’extraction d’ADN à l’analyse de données à grande échelle, explorez les coulisses des grandes avancées scientifiques.

Au fil de la visite, vous découvrirez également les défis auxquels la recherche est confrontée aujourd’hui. Un domaine en constante évolution, qui doit faire face à de nombreux enjeux et qui, depuis 60 ans, n’a cessé de s’adapter, de résister et de se réinventer. Cette dynamique s’inscrit pleinement dans la volonté du CIRC de s’ouvrir davantage au grand public, car la recherche est un enjeu collectif qui nous concerne tous.

Petits et grands pourront prolonger l’expérience avec des jeux interactifs, des vidéos immersives et des quiz avec surprises à la clé.

Visites en petits groupes tout au long du week-end – réservez votre créneau dès maintenant !

Inscription obligatoire. Merci d’inscrire chaque participant individuellement. Le jour J, veuillez vous présenter munis de votre pièce d’identité à l’entrée.

Le CIRC est accessible aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Si vous êtes concerné(e), des visites guidées adaptées sont proposées le 19 septembre de 11h à 12h puis de 17h à 18h et le 20 septembre de 11h à 12h puis de 15h à 16h. Merci de nous contacter à l’adresse suivante : circ60@iarc.who.int. Nous nous ferons un plaisir de vous assister pour l’organisation de vos visites.

Venez explorer, comprendre et imaginer avec nous la recherche de demain !

Centre international de Recherche sur le Cancer 25 avenue Tony Garnier 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.iarc.who.int/ https://www.instagram.com/iarc_circ60/ [{« type »: « link », « value »: « https://events.iarc.who.int/e/JEP2026 »}] [{« link »: « mailto:circ60@iarc.who.int »}]

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