Plongez au coeur de l’industrie avec la visite de l’entreprise ALSAPAN! La Courtine – Agence AUBUSSON La Courtine

Plongez au coeur de l’industrie avec la visite de l’entreprise ALSAPAN! Jeudi 20 novembre, 13h00 La Courtine – Agence AUBUSSON Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T13:00:00 – 2025-11-20T15:00:00

Fin : 2025-11-20T13:00:00 – 2025-11-20T15:00:00

Vous êtes curieux de savoir comment fonctionne l’entreprise ALSAPAN ? L’entreprise de fabrication de meubles en kit L’entreprise vous ouvre ses portes pour une visite exclusive ! Au programme : Découverte des métiers et des activités du secteur. Comment participer ? Inscription obligatoire pour cette visite immersive. Inscrivez vous dès maintenant !

14h: Accueil des participants 14h15: Visite de l’entreprise et échanges 16h00: Questions diverses et échanges

La Courtine – Agence AUBUSSON 23100 La Courtine La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine

