Plongez au coeur de l’industrie céramique : Visite Exclusive de l’Entreprise Jurassienne de Céramique Française Damparis – Agence DOLE Damparis

Plongez au coeur de l’industrie céramique : Visite Exclusive de l’Entreprise Jurassienne de Céramique Française Mardi 25 novembre, 09h00 Damparis – Agence DOLE Jura

Début : 2025-11-25T09:00:00 – 2025-11-25T11:00:00

Fin : 2025-11-25T09:00:00 – 2025-11-25T11:00:00

Découvrez les coulisses de l’industrie céramique et explorez les métiers de la fabrication des céramiques sanitaires lors de cette visite exclusive de l’Entreprise Jurassienne de Céramique Française. Cet événement, organisé dans le cadre de la semaine de l’industrie 2025, est spécialement conçu pour les demandeurs d’emploi souhaitant en apprendre davantage sur ce secteur dynamique. Vous aurez l’opportunité de rencontrer les recruteurs et de découvrir les secrets de la fabrication des céramiques,

Damparis – Agence DOLE 39500 Damparis Damparis 39500 Jura Bourgogne – Franche-Comté

