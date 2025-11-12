Plongez au coeur de l’industrie : Découvrez un secteur qui recrute lors de deux visites exclusives ! Châlons-en-Champagne – Agence CHALONS-EN-CHAMPAGNE Châlons-en-Champagne

Plongez au coeur de l’industrie : Découvrez un secteur qui recrute lors de deux visites exclusives ! Mercredi 12 novembre, 13h00 Châlons-en-Champagne – Agence CHALONS-EN-CHAMPAGNE Marne

Vous recherchez un emploi dans l’industrie ou vous êtes jeune et curieux de découvrir les métiers de l’industrie ? Cet événement est fait pour vous ! Dans le cadre de la semaine de l’industrie, nous vous invitons à une réunion d’information le 12 novembre à 14h00 pour préparer une visite exclusive d’une entreprise et d’un centre de formation qui aura lieu le 18 novembre apres-midi. Vous y aurez l’occasion de rencontrer des professionnels passionnés qui partageront avec vous leurs expériences et

