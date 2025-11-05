Plongez au coeur de l’industrie du bois avec Cosylva pendant la Semaine de l’Industrie ! Bourganeuf – Agence GUERET Bourganeuf

Plongez au coeur de l’industrie du bois avec Cosylva pendant la Semaine de l’Industrie ! Mercredi 5 novembre, 13h00 Bourganeuf – Agence GUERET Creuse

Début : 2025-11-05T13:00:00 – 2025-11-05T15:00:00

Découvrez les coulisses de l’industrie du bois avec Cosylva ! Vous avez toujours été curieux de savoir comment fonctionne l’industrie du bois ? Cosylva, fabricant français de bois lamellé-collé en Douglas et Épicéa, vous ouvre ses portes pour une visite exclusive ! Au programme : Découverte des métiers passionnants et des activités du secteur. Où ? Sur la commune de Bourganeuf – une opportunité à ne pas manquer ! Comment participer ? Inscription obligatoire pour cette visite immersive. Une chanc

Bourganeuf – Agence GUERET 23400 Bourganeuf Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Découvrez les coulisses de l’industrie du bois avec Cosylva ! La semaine de l’industrie Marché du travail