Plongez au cœur de l’industrie textile Manufacture Hartmann Euro TF Munster

Plongez au cœur de l’industrie textile Samedi 20 septembre, 10h00 Manufacture Hartmann Euro TF European Collectivity of Alsace

Places limitées et réservations obligatoires. Rendez-vous 10 min avant votre horaire de visite au 14 rue des remparts à Munster. Durée de la visite : de 45 min à 1h. Visites le samedi à 10h, 10h15, 11h et 11h15.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:15:00

La Manufacture Hartmann Euro TF vous ouvre ses portes pour une visite d’exception !

En 1800, les usines d'André Hartmann emploient 1 200 ouvriers et produisent 25 000 pièces de tissu par an. En 1818, il fonde les Manufactures Hartmann et Fils avec ses deux fils, Frédéric et Henry. Entre-temps, le nombre d'ouvriers avait augmenté et André Hartmann avait acquis une partie du Schlosswald et du Gaschney.

Journées européennes du patrimoine 2025

