Plongez au Coeur de l’Industrie : Visite Exclusive des Plateaux Techniques chez PROMEO Billy-sur-Aisne – Agence SOISSONS Billy-sur-Aisne

Plongez au Coeur de l’Industrie : Visite Exclusive des Plateaux Techniques chez PROMEO Billy-sur-Aisne – Agence SOISSONS Billy-sur-Aisne mercredi 19 novembre 2025.

Plongez au Coeur de l’Industrie : Visite Exclusive des Plateaux Techniques chez PROMEO Mercredi 19 novembre, 14h30 Billy-sur-Aisne – Agence SOISSONS Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T14:30:00+01:00 – 2025-11-19T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T14:30:00+01:00 – 2025-11-19T16:00:00+01:00

Participez à une visite immersive des plateaux techniques chez PROMEO et découvrez les métiers de l’industrie ! Cet événement, organisé dans le cadre de la semaine de l’industrie, est ouvert à tous ceux qui souhaitent explorer les opportunités et les formations disponibles dans ce secteur dynamique. Vous aurez l’occasion de rencontrer des professionnels, de poser vos questions et de vous immerger dans un environnement industriel de pointe. Cette visite est idéale pour toute personne désireuse de

Billy-sur-Aisne – Agence SOISSONS 02200 Billy-sur-Aisne Billy-sur-Aisne 02200 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520811 »}]

Participez à une visite immersive des plateaux techniques chez PROMEO et découvrez les métiers de l’industrie ! #TousMobilisés La semaine de l’industrie