Plongez au cœur des zones humides d’Izadia Maison de l’Environnement Parc Izadia Anglet

Plongez au cœur des zones humides d’Izadia

Maison de l’Environnement Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH), la Direction de l’Environnement vous ouvre les portes du Parc Izadia et vous invite à découvrir l´importance des écosystèmes estuariens et lagunaires.

Ces zones humides offrent de nombreux services, tant pour la biodiversité que pour l’humanité.

Découvrez une faune et une flore insoupçonnées, permettant de mieux comprendre le fonctionnement de ces milieux.

En tant que gestionnaire du site, de nombreuses actions sont menées afin de mieux connaitre ces habitats et de suivre leur évolution.

Entre biodiversité et gestion conservatoire, découvrez les richesses écologiques de ces milieux aquatiques, qu’il nous faut préserver.

Animée par la Direction de l’environnement.

Tout public dès 10 ans. .

Maison de l’Environnement Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Plongez au cœur des zones humides d’Izadia

L’événement Plongez au cœur des zones humides d’Izadia Anglet a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Anglet