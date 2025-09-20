Plongez au cœur d’une cour d’assises Cour d’Assises du Haut-Rhin Colmar

Venez découvrir la cour d’assises du Haut-Rhin lors d’une visite guidée. Explorez ses salles historiques et plongez au cœur de son architecture, témoin de plusieurs siècles d’histoire judiciaire.

Depuis l'annexion de l'Alsace par la France, les rois ont organisé la justice dans la région. Louis XIV créa une juridiction supérieure, d'abord à Ensisheim, puis successivement à Brisach et enfin installée définitivement à Colmar le 1er mai 1698. Divers édits successifs transformèrent cette juridiction en conseil provincial puis en conseil souverain, installé dans l'actuel tribunal de grande instance.

Sous la Constitution de l’An VIII, Colmar devint le siège d’un tribunal d’appel couvrant le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Napoléon Ier institua la cour impériale en 1811, qui devint plus tard la cour d’appel après la proclamation de la République en 1870.

Les différentes juridictions ont toujours souffert de locaux insuffisants : plafonds menaçant ruine, manque d’aération, et espaces partagés avec des locataires (lavandières et viticulteurs), rendant le travail des magistrats difficile.

Après de longues hésitations sur l’emplacement, la décision de construire un nouveau palais fut prise en 1900. La ville de Colmar offrit le terrain et un financement partiel. Les travaux débutèrent en mai 1902 et le bâtiment fut remis en septembre 1906. Bien que souvent comparé au parlement de Dresde, le style du bâtiment s’inspire plutôt du château du Belvédère à Vienne, de style baroque viennois.

