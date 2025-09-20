Plongez dans la biodiversité avec Alsace Nature Mairie d’Ostwald Ostwald

Plongez dans la biodiversité avec Alsace Nature Samedi 20 septembre, 09h00 Mairie d’Ostwald European Collectivity of Alsace

Pas accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Point de rendez-vous : Mairie d’Ostwald.

Alsace Nature vous propose une sortie entre l’Ill et l’étang du Gérig, à Ostwald, à la découverte de la faune et de la flore des prairies et de la forêt du Niederwald.

Le guide de l’association vous parlera du Rhin, des gravières, de la nappe phréatique… mais aussi de la biodiversité, si riche dans ces zones humides.

Mairie d'Ostwald 3 rue Albert Gerig, 67540 Ostwald Ostwald 67540 European Collectivity of Alsace Grand Est Des fouilles révèlent une présence humaine à Ostwald dès l'époque celtique. Le village se développe autour d'une source dédiée à saint Oswald, devenue lieu de pèlerinage. Au Moyen Âge, un château fort est édifié puis rasé, donnant naissance à une nouvelle communauté. Illwickersheim, devenu Ostwald en 1839, passe à la Réforme au XVIᵉ siècle et s'émancipe de Strasbourg à la Révolution.

L’essor industriel au XIXᵉ siècle transforme le village, notamment grâce à la Société Alsacienne de Construction Métallique (SACM) et à la gravière du Gérig. La nouvelle mairie, inaugurée dans les années 1950 sur la place De Gaulle, accompagne l’urbanisation rapide et le développement de nombreux équipements publics.

Aujourd’hui, Ostwald compte plus de 10 000 habitants et se distingue par son dynamisme associatif, culturel et économique.

© Service Communication ville d’Ostwald